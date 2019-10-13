Александр Усик прокомментировал свою дебютную победу в супертяжелом весе

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Украинский боксер считает, что готов к еще одному поединку перед боем с Джошуа или Руисом.

После того, как Александр Усик одержал яркую победу над Чаззом Уизерспуном, боксер принял участие в большой пресс-конференции. Напомним, что наш земляк досрочно победил в седьмом раунде поединка, информирует enovosty.com/news.

Боксеру понравилась атмосфера в Чикаго. Он поблагодарил всех болельщиков. Усик заявил журналистам, что оценивает свое выступление как успешное. Также он рассказал, что выполнил задание, которое ему дали в углу ринга. Этому боксер очень рад.

Комментируя потенциальные бои против Джошуа и Уайдера, Усик сообщил, что основное задание – не пропускать удары.

Также украинец рассказал, что был бы рад провести следующий поединок против победителя боя между Джошуа и Руисом. «Пускай они боксируют, а там посмотрим», — добавил Усик. Он сообщил и о готовности провести промежуточный бой перед встречей с Джошуа или Руисом. Александр отметил: «Я реально соскучился за боксом».

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Что касается усовершенствования своего мастерства, то боксер планирует в ближайшее время отработать точность попадания.