Футбол: Португалия разгромила Люксембург перед матчем с Украиной

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Предстоящий украинский соперник одержал яркую победу над Люксембургом. Сборная Португалии выиграла с результатом 3:0.

Вчера, 11 октября, футбольные команды Люксембурга и Португалии наконец-то встретились. Их очное противостояние прошло на стадионе «Жозе Алваладе». Действующие чемпионы Европы разгромили соперника, информирует enovosty.com/news.

Сборная Португалии открыла счет на 16 минуте – Бернарду Силва продемонстрировал мастерство. После этого достижения команда продолжительное время не могла снова добраться к воротам Люксембурга.

На 66 минуте гол забил легендарный Криштиану Роналду. А на 90 минуте отличился Гонсалу Гедеш, доведя счет игры до разгромного. Таким образом, матч завершился со счетом 3:0 не в пользу сборной Люксембурга.

Добавим, Люксембург набрал всего 4 очка и уже не может претендовать на выход на Евро-2020. Сборная же Португалии имеет в своем арсенале 11 очков и на данный момент находится на втором месте группы В.

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Напомним, на 14 октября запланирован матч между Украиной и Португалией. Соперники встретятся на стадионе в Киеве.