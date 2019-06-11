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Фонсека завершает свою работу в «Шахтере»

Главная » Последние новости » Новости спорта » Фонсека завершает свою работу в "Шахтере"
 
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Футбольный клуб «Шахтер» завершает сотрудничество с главным тренером португальцем Паулу Фонсекой.

О завершении сотрудничества между «Шахтером» и Фонсекой было сказано на официальном ресурсе футбольной команды сегодня, во вторник, 11 июня. В пресс-центре отметили, что возглавлявшему с 1 июня 2016 года футбольный клуб Паулу Фонсеке удалось всего за три сезона добыть звание наиболее успешного тренера за все время существования «Шахтера». Вместе с футболистами Пауло совершил три «золотых дубля». Помимо этого, возвратил клубу первенство в национальном футболе. За время его руководства «Шахтер» добыл 3 титула чемпиона, 3 Кубка Украины, а также Суперкубок Украины. Добавим также, что именно с Пауло Фонсекой футбольная команда побеждала во всех кубковых встречах и на протяжении 29 игр не уступала в чемпионате. Вместе с Фонсекой «Шахтер» провел 139 матчей. 103 из них были выигрышными для оранжево-черных. Фонсека, комментируя свой уход из «Шахтера», заявил, что, покидая клуб, оставляет в Украине свой второй дом. Пауло отметил: «Главное, что я здесь приобрел – люди».


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 69

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