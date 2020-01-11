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Американская спортсменка побила рекорд Василия Ломаченко

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Кларисса Шилдс из США вписала свое имя в историю бокса. Спортсменка побила рекорд украинца Василия Ломаченко, завоевав пояса в трех весовых категориях за десять поединков.

В Атлантик-Сити состоялся бой между американской Клариссой Шилдс и хорваткой Иваной Хабазин. Судьи единогласно отдали первенство спортсменке из США. В итоге, эта победа сделала Шилдс новой мировой рекордсменкой. Клариссе удалось стать обладательницей трех поясов за 10 боев, информирует enovosty.com/news.

До этого времени подобный рекорд принадлежал нашему Василию Ломаченко. Боксер достиг звания чемпиона мира в трех дивизионах за 12 поединков.

Отметим, что до боя с Хабазин Шилдс обладала званиями абсолютной мировой чемпионки в средней и второй средней ((WBC, IBF) категориях. Теперь же ее награды пополнились поясами WBC и WBO (первый средний вес).

Справка. Боксерше Клариссе Шилдс сейчас всего 24 года. Она родилась 17 марта 1995 года во Флинте (штат Мичиган). Отец Шилдс увлекался боксом и нередко принимал участие в подпольных боях. Именно благодаря ему Кларисса выбрала карьеру боксерши. Спортсменка является обладательницей двух золотых олимпийских медалей.

Читайте: Василий Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 234

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