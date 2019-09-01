Василий Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов

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Украинский боксер Василий Ломаченко добыл уверенную победу над британцем Люком Кэмпбеллом. В бою наш соотечественник завоевал три чемпионских пояса: WBA, WBO, WBC.

Василий Ломаченко встретился с Люком Кэмпбеллом в Лондоне на боксерской арене О2. Поединок длился все 12 раундов. Украинец добыл победу по судейским оценкам (счет: 119:109, 119:109, 118:111). В итоге, пояса чемпиона мира WBA, WBO, WBC достались Ломаченко, информирует enovosty.com/news.

Болеть за нашего земляка в Лондон приехали Александр Усик и Владимир Кличко.

Победа украинца стала 14-ой в его профессиональной карьере боксера. Добавим, что на счету Ломаченко всего один проигрыш. На счету же Кэмпбелла – 20 победных поединков и 3 поражения.

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Василий Ломаченко после боя заявил журналистам, что намерен повторить путь Александра Усика и стать абсолютным чемпионом мира.

Также спортсмен поблагодарил болельщиков. Он заявил, что английские фанаты – лучшие в мире. «Конечно, я хочу боксировать за четвертый пояс, но все будет зависеть от того, что скажет Боб Арум», — добавил спортсмен.