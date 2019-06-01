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Тоттенхэм – Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов

Главная » Последние новости » Новости спорта » Тоттенхэм – Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов
 
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Сегодня определится победитель Лиги чемпионов. Поединок Тоттенхэма и Ливерпуля начнется 1 июня в 22:00 по киевскому времени.

Сегодня в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов. Команды Тоттенхэма и Ливерпуля встретятся на поле стадиона Ванда Метрополитано, информирует enovosty.com/news.

Решающий мат стартует в 22:00. В Украине за противостоянием финалистов можно следить в прямом эфире. Видеотрансляцию будет вести телеканал «Футбол 1». После поединка традиционная аналитическая студия разберет весь матч.

Сегодняшнее противостояние Ливерпуля и Тоттенхэма станет 171-ым за всю историю. Во время предыдущих встреч игрокам Ливерпуля удалось 79 раз победить. Команда Тоттенхэма выиграла 48 поединков. 43 матча Ливерпуль-Тоттенхэм закончились вничью.

Добавим, что за выход в финал Лиги чемпионов обе команды уже получили солидные суммы – по 15 млн евро. Победитель же сегодняшней игры получат не только Кубок, но и дополнительные 4 млн евро.

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Буккеры сходятся во мнении, что победа на стороне Ливерпуля. Эксперты William Hill обнародовали следующие котировки: 1,85 – на победу Ливерпуля; 4,5 – на выигрыш Тоттенхэма.


Автор: Катерина Лукьянчук
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