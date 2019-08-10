Сегодня в Киеве Динамо встретится с Шахтером: где и когда смотреть матч

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В столице сегодня состоится поединок между двумя известными украинскими командами: Динамо и Шахтером. Матч пройдет в рамках третьего этапа чемпионата страны среди команд Премьер-лиги.

Сегодня, 10 августа, в Киеве на НСК «Олимпийский» встретятся футболисты Динамо и Шахтера, информирует enovosty.com/news.

Матч стартует в 17:00. Транслировать поединок будет канал 2+2. Бригаду арбитров на этот раз возглавит Ярослав Козик. Во время встречи Динамо и Шахтера будет работать система VAR.

Букмекеры уже составили прогноз на сегодняшнюю игру. Ставки на победу футболистов Шахтера принимают с коэффициентом 2.50, а динамовцев – 2.80. Ничью оценили коэффициентом 3.35.

Напомним, что и горняки и игроки Динамо довольно уверенно стартовали в чемпионате. За два тура им удалось набрать по шесть очков. Вероятнее всего, сегодня футболисты Шахтера попытаются взять реванш у динамовцев за одесский Суперкубок.

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Во время сегодняшней игры Виктор Коваленко не будет защищать свой клуб. Горняк продолжает реабилитацию после полученной травмы. Остальные же игроки готовятся к поединку без ограничений.

Среди динамовцев нет игроков с повреждениями, поэтому к сегодняшнему матчу готовятся все без исключения. Цыганков и Соль уже восстановились после своих травм.