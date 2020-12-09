В Одессе археологи обнаружили древнюю крепость

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В Одессе археологи обнаружили древнюю крепость

В Одессе археологи обнаружили остатки древней крепости и артефакты античного и турецкого периодов. Об этом сообщает «Думская», информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что в среду, 9 декабря, под Приморским бульваром археологи во время раскопок достигли глубины в два метра и нашли фрагменты амфора и фаянса.

Также были найдены фрагменты фракийской либо скифской лепной керамики.

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Один из руководителей археологической группы Андрей Красножон сообщил, что в процессе раскопок были обнаружены остатки артиллерийской батареи и валов, которые были построены голландским инженером и архитектором Францем де Волланом. А под валами должен находиться замок Хаджибей.