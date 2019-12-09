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Украинская оборонная компания демонстрирует инновационную технологию «прозрачной брони»

Главная » Последние новости » Новости общества » Украинская оборонная компания демонстрирует инновационную технологию "прозрачной брони"
 
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Украинская оборонная компания Limpid Armor демонстрирует инновационную технологию «прозрачной брони»

Украинская инновационная оборонная компания Limpid Armor продемонстрировала инновационную технологию так называемой «прозрачной брони» во время недавних испытаний на полигоне Вооруженных сил Украины, расположенном во Львовской области. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

4 декабря компания Limpid Armor в координации с украинскими военными провела испытания комплекта модернизации наземной платформы (LPMK) интегрированной с БТР-4Е.

Украинская оборонная компания демонстрирует инновационную технологию «прозрачной брони»

Согласно демонстрационному сценарию, водитель БТР-4Е управлял БПЛА BTR-4E не открывая люков, совершая навигацию исключительно с помощью усовершенствованной системы ситуационной осведомленности Limpid Armor — LPMK.

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«Для нас было огромным успехом добраться до этой стадии испытаний. Это, действительно, важный шаг, который подчеркивает возросший интерес к нашим технологиям со стороны Вооруженных сил Украины», — сказал генеральный директор Limpid Armor Михаил Гречухин.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 81

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