Стало известно, как в украинских компаниях относятся к «декретному отпуску» мужчин

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Аналитик Фонда ООН в области народонаселения Наталья Кошовская рассказала о результатах исследования «Гендерное равенство и ответ на домашнее насилие в частном секторе: призыв к действиям»

Аналитик Фонда ООН в области народонаселения Наталья Кошовская рассказала о результатах исследования «Гендерное равенство и ответ на домашнее насилие в частном секторе: призыв к действиям» сообщила, что около 60% опрошенных сотрудников предприятий считают, что мужчины должны материально обеспечивать семью, а воспитывать маленьких детей — задача женщины , информирует enovosty.com/news.

Кошовская отметила, что неприятие мужского «декретного отпуска» по уходу за ребенком обусловлено существующими стереотипами по распределению ролей женщин и мужчин в обществе. Около 60% респондентов сказали, что мужчины должны материально обеспечивать семью.

Также часто звучало мнение, что мужчины больше влияют на эффективность работы предприятий, поэтому их присутствие на работе важнее, чем нахождение женщин.

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Исследование «Гендерное равенство и ответ на домашнее насилие в частном секторе: призыв к действиям» осуществлялось с целью анализа наиболее важных гендерных проблем, с которыми сталкиваются работники частных предприятий, и поиска возможных их вариантов решения.