Спецслужбы ГУР МО Украины подтвердили ответственность за спецоперацию с «вагнеровцами» в Минске — Бутусов

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Главное управление разведки Вооруженных сил Украины признало, что операция по захвату наёмников ЧВК “Вагнера”, задержанных в Минске, была спланирована украинскими спецслужбами.

Об этом сообщил украинский журналист, главред Цензор.Нет Юрий Бутусов. По его информации, об этом стало известно на недавнем закрытом комитета по обороне и безопасности Верховной Рады. Ранее президент Украины Владимир Зеленский опровергал причастность Украины и уволил начальника разведки за призыв расследовать её провал, информирует enovosty.com/news.

История с задержанием в Минске 28-ми граждан России, которых власти Беларуси обвиняли в попытке организации массовых беспорядков, может иметь неожиданное продолжение. Группа российских граждан, которые заключили контракт на охрану нефтяных вышек в Венесуэле, должна была отправиться в Латинскую Америку транзитом через Минск и Стамбул, но 29 июля была задержала КГБ Беларуси.

Как заявил Юрий Бутусов, спецоперация по захвату группы “вагнеровцев” была спланирована в Киеве и изначально была направлена на арест граждан России, причастных к катастрофе борта MH-17 На Донбассе. По информации Бутусова, подробности спецоперации обсуждались в ходе закрытого заседания комитета по обороне и безопасности Верховной Рады с участием представителей украинской военной разведки.

“Вчера на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю. — командира спецподразделения ГУР МО (главного управления разведки министерства обороны Украины — ред.) Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов- «вагнеровцев». На заседании присутствовало большинство членов комитета. Высокопоставленный сотрудник ГУР МО подтвердил народным депутатам факт проведения спецоперации, детально рассказал обо всех деталях подготовки” — написал Бутусов в Facebook.

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Ранее журналист писал о том, что операция была спланирована в Киеве, но на определённом этапе пошла не по плану. В провале спецоперации, по его мнению, виновны заинтересованные в сближении с Россией члены правительства Украины. Они, по мнению Юрия Бутусова, сообщили о группе спецслужбам Беларуси, которые затем передали группу российским властям.

В августе журналист сообщал, что борт с “вагнеровцами” на борту должен был вылететь из Минска в Стамбул 25 июля, по дороге совершив краткосрочную посадку в Киеве, где украинские спецслужбы смогли бы задержать группу. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно опровергал сам факт проведения спецоперации. Более того, Зеленский уволил начальника управления военной разведки Василия Бурбу, которые потребовал расследовать провал операции и допросить ряд чиновников близких к Зеленскому.

Фракция «Голос» в Верховной Раде выступила инициатором создания следственной комиссии по делу о провале спецоперации «вагнеровцев».

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В Министерстве обороны Украины информацию Бутусова не прокомментировали, однако неожиданно предложили журналисту занять должность директора одного из департаментов ведомства. Сам Юрий Бутусов назвал это попыткой заткнуть ему рот.

“Безусловно, я понимаю также, что назначить меня на должность хотят, чтобы я прекратил писать правду. Дело «вагнеровцев» закрыть не получается, и оно будет иметь ход, как и другие проваленные спецоперации ГУР МО”, — заявил журналист.

«По сути этим предложением они признали справедливость моей критики в адрес Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности, и хотят исправить ситуацию»,-заявил Бутусов.