СБУ предупредила террористический акт, организованный «МГБ ДНР»

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Контрразведка СБУ предупредила террористический акт, организованный «МГБ ДНР»

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с помощью ЦСО «А» задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ> Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал по приказу так называемого «МГБ ДНР». Он взял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт.

По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население.

Сейчас злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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