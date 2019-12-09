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СБУ блокировала мощный канал контрабанды сигарет в страны ЕС

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала мощный канал контрабанды сигарет в страны ЕС
 
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Сотрудники СБУ блокировали мощный канал контрабанды сигарет в страны ЕС

В Волынской области Служба безопасности Украины блокировала ввоз в страну сигарет иностранных марок. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что житель соседней страны организовал механизм незаконного ввоза сигарет на территорию Украины. Он скрывал табачные изделия среди грузов, ввозимых в нашу страну

В ходе операции правоохранители остановили в Турийском районе Волыни фуру, которая въехала в Украину через пункт пропуска «Городище» Ровенской области. При осмотре автомобиля сотрудники СБУ обнаружили 130 000 пачек сигарет иностранного производства, скрытых в полостях, специально оборудованных среди груза. По предварительной оценке, стоимость выявленных табачных изделий составляет более 5 000 000 гривен. По информации спецслужбы, дельцы планировали переправить сигареты в страны ЕС.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 190

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