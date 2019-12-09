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Потери украинской экономики от агрессии РФ составляют около $150 млрд, — Милованов

Главная » Последние новости » Новости общества » Потери украинской экономики от агрессии РФ составляют около $150 млрд, - Милованов
 
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Тимофей Милованов сообщил, что потери украинской экономики от российской агрессии составили около 150 млрд долл

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что потери украинской экономики от российской агрессии составили около 150 млрд долл. США, информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что финансовые потери в 2014-2015 годах достигли 150 млрд долл. США, что составляет около 15-20% ВВП Украины. Остаточная стоимость объектов государственного недвижимого имущества на оккупированных территориях оценивается в 85 млрд грн

Потери украинской экономики от агрессии РФ составляют около $150 млрд, — Милованов

Министр Минэкономразвития отметил, что на территории аннексированного Крымского полуострова находится 57700 объектов государственного недвижимого имущества с остаточной стоимостью в 46 млрд грн.

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На территории Донецкой области находится около 120 тыс. государственных объектов, а на территории Луганской области — около 70 тыс. государственных объектов с остаточной стоимостью 23 млрд грн.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 32

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