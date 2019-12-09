Полицейский пес разыскал опасного преступника: подробности

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В Кировоградской области полицейский пес разыскал опасного преступника

Инспектор-кинолог Сергей Шудря и его четвероногий напарник пес Олис разыскали опасного преступника. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Происшествие произошло на Кировоградщине. К полицейским обратилась женщина и сообщила о том, что неизвестный мужчина, угрожая физической расправой, отобрал деньги. Полицейские установили возможное направление движения подозреваемого, опросили свидетелей.

Получив команду от кинолога, Олис привел полицейских к дому, где скрывался человек. Им оказался 59-летний мужчина, который неоднократно был судим за имущественные преступления. Полицейские при обыске изъяли улики, указывающие на причастность к совершению преступления. Мужчину задержали в порядке 208 УПК Украины.

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