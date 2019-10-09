Ярослав Жалило рассказал о преимуществах отмены трудовых книжек

Главная » Последние новости » Новости общества » Ярослав Жалило рассказал о преимуществах отмены трудовых книжек Ярослав Жалило рассказал о преимуществах отмены трудовых книжек

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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство начало работу над отменой обязательности трудовых книжек и запуском их электронных аналогов

С вопросом о преимуществах отмены трудовых книжек «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Центра антикризисного исследований, д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что в данной ситуации речь идет не об отмене трудовых книжек как таковых, а о переводе их в электронную форму

«Далее будет происходить налаживание обмена между работодателями. То есть будет формироваться единая информационная база данных трудоустроенных лиц. Это должно способствовать упрощению учета и упрощению сбора информации о работающих. Таким образом будет доступна информация о месте работы, сроке и стаже», — сообщает эксперт