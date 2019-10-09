В Украине приняли закон о защите географических брендов

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Владимир Зеленский подписал закон о защите географических брендов

В пресс-службе главы государства сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний» № 123-IX, информирует enovosty.com/news.

Внедрение закона будет способствовать адаптации национальных актов украинского законодательства к нормам Европейского Союза и выполнению Украиной обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Согласно закону, термин «географическое указание» идентифицирует определенный товар, который происходит из соответствующего географического места, имеет уникальное качество и репутацию, обусловленные его географическим местом происхождения. Географическое указание наносится на продукт и отображает его высокое качество, старинную традицию производства и связь с территорией.

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