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СБУ разоблачила вербовку террористами «ЛНР» гражданина одной из стран Ближнего Востока

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СБУ разоблачила вербовку террористами так называемого «ЛНР» гражданина одной из стран Ближнего Востока

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Ближнего Востока представителями так называемого «министерства государственной безопасности ЛНР», которые действуют под контролем спецслужб РФ, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что выпускник Луганского университета периодически посещал временно оккупированную территорию в частных делах. Во время последнего визита при пересечении линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» иностранца задержали представители «спецслужбы» боевиков. В наручниках и с мешком на голове люди в масках увезли его в подвальное помещение, обустроенное под тюремные казематы.

Трое суток иностранца удерживали в тюрьме, не выдвигая конкретных обвинений. Впоследствии под давлением угроз физической расправы боевики заставили иностранного гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был собирать для них информацию о других жителей стран Ближнего Востока, которые имеют бизнес на подконтрольной украинской власти территории.

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По возвращении иностранца с так называемой «ЛНР» сотрудники украинской контрразведки разоблачили факт его вербовки «спецслужбой» боевиков. Мужчина предоставил правоохранителям подробные показания об обстоятельствах своего пребывания в застенках «МГБ» и вербовки террористами


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 144

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