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СБУ блокировала сбыт оптовых партий наркотических средств

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В Днепре сотрудники СБУ блокировали незаконную продажу оптовых партий наркотических средств

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков в Днепре сотрудники СБУ блокировали незаконную продажу оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра получал через сервисы почтовой связи наркотики для перепродажи. Полученный «товар» он реализовывал на территории города и других регионов Украины методом так называемых «закладок». Для поиска клиентов наркоделец создал и администрировал специализированный сайт, а также использовал один из интернет-коммуникаторов.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли по месту жительства фигуранта дела каннабис, метамфетамин, МДМА, амфетамин и ЛСД. Стоимость изъятого «товара» составляет около 750 000 гривен по ценам «черного» рынка.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

Проверяется информация о причастности злоумышленника к поиску и переправки за границу лиц для работы в сфере наркобизнеса в одной из соседних стран. Разоблачение и блокировка противоправной деятельности проводилась совместно со следователями полиции.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 31

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