Назвали профессии, которые повышают риск бесплодия
Эксперты провели многочисленные исследования и пришли к выводу, что некоторые профессии могут негативно отражаться на репродуктивной функции человека.
Назвали профессии, которые чаще всего становятся причиной бесплодия, информирует enovosty.com/news.
Если женщина работает стюардессой. Отмечается, что риск выкидыша увеличивается в два раза.
Врачи-рентгенологи также попадают в этот список в независимости от пола. Так как излучения одинаково действует как на мужчин, так и на женщин.
Стоматологи также вынуждены контактировать с оксидом азотом и парам ртути.
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Представительницы прекрасного пола, которые работают в прачечных и химчистках вдыхают токсичные выделения. Они снижают фертильность.
Также такие профессии, как мастер по маникюра и парикмахера попадают в зону риску из -за постоянного контакта с агрессивными химикатами.