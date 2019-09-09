Назвали профессии, которые повышают риск бесплодия

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Эксперты провели многочисленные исследования и пришли к выводу, что некоторые профессии могут негативно отражаться на репродуктивной функции человека.

Назвали профессии, которые чаще всего становятся причиной бесплодия, информирует enovosty.com/news.

Если женщина работает стюардессой. Отмечается, что риск выкидыша увеличивается в два раза.

Врачи-рентгенологи также попадают в этот список в независимости от пола. Так как излучения одинаково действует как на мужчин, так и на женщин.

Стоматологи также вынуждены контактировать с оксидом азотом и парам ртути.

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Представительницы прекрасного пола, которые работают в прачечных и химчистках вдыхают токсичные выделения. Они снижают фертильность.

Также такие профессии, как мастер по маникюра и парикмахера попадают в зону риску из -за постоянного контакта с агрессивными химикатами.