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Кабмин назвал приоритетные задачи на ближайшую перспективу

Главная » Последние новости » Новости общества » Кабмин назвал приоритетные задачи на ближайшую перспективу
 
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Постоянный представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук рассказала о приоритетных задачах правительства на ближайшую перспективу

Постоянный представитель Кабинета министров Украины в парламенте Ирина Верещук сообщила, что приоритетными задачами правительства на ближайшую перспективу являются подготовка программы по плану реформ и проект госбюджета на 2020 год, информирует enovosty.com/news.

Верещук отметила, что правительство уже внесло в Верховную Раду ряд законопроектов, по которым просит быстро принять решения.

Кабмин назвал приоритетные задачи на ближайшую перспективу

В частности, в Раду были внесены законопроекты о ратификации межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения с Великобританией, Кипром, Турцией, Малайзией и Швейцарией.

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Кроме того, Кабмин подал в Верховную Раду законопроекты о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Один из внесенных законопроектов предполагает выделение финансовых ресурсов на создание нового Национального агентства по управлению государственным долгом.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 136

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