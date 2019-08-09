Американский «SWAT» и украинский «КОРД» провели учения по освобождению заложников (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Американский «SWAT» и украинский «КОРД» провели учения по освобождению заложников (ФОТО) Американский «SWAT» и украинский «КОРД» провели учения по освобождению заложников (ФОТО)

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В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что американский «SWAT» и украинский «КОРД» провели совместные учения по освобождению заложников

Американский «SWAT» и украинский «КОРД» вместе освобождали заложников, — сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на Facebook, информирует enovosty.com/news.

С оружием и спецсредствами правоохранители задерживали преступников, доставали из горящих зданий, самолетов и вагонов поездов людей, которых незаконно лишили свободы.

Именно так выглядели комплексные отработки спецподразделений особого назначения

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Наши спецназовцы приняли участие в учениях, которые организовали и проводили представители американского спецподразделения «SWAT»