Синоптик призвала украинцев готовиться к холодам

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Сезон жары в Украине в ближайшее время уходит из страны. Во многих регионах ожидаются дожди и ветра.

В среду, 10 июля, в Украину придет похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует enovosty.com/news.

Наталья Диденко пишет, что холода не только в ближайшее время охватят страну, но и сделают утреннее время по-осеннему прохладным. Согласно прогнозу, уже в ближайшую ночь столбики термометров опустятся в среднем до +7…+14 градусов. Днем потеплеет, однако не до таких показателей, как мы привыкли. Ожидается максимально +17..+24 градуса.

В большинстве областей Украины пройдут дожди. Их принесет атмосферный фронт северно-восточного циклона по имени Pirmin.

Далекий же атлантический антициклон Winnie в дальнейшем поспособствует установлению на юге и южном востоке сухой погоды.

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10 июля в западных и северных регионах прогнозируется еще и шквалистый ветер.

В столице в среду — дождливо. Время от времени Киев будет охватывать западный ветер. Ночью столбики термометров продемонстрируют +12…+14 градусов. Днем воздух прогреется только до +20.

Наталья Диденко на своей странице в Facebook добавила, что сентябрьская свежесть продержится в Украине довольно долго. Синоптик призывает, не отчаиваться и одеваться по погоде.