СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР»

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В Луганской области сотрудники СБУ блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР»

В Луганской области сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, обеспечивающее незаконное движение средств. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинским властям территории организаторы открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы. По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегального финансового оборота превысил шестьдесят миллионов гривен.

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В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирование тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.

Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерную технику.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.