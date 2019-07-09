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Развод войск на Донбассе демонстрирует перезапуск процесса мирного урегулирования конфликта, — Владислав Волошин

Главная » Последние новости » Новости общества » Развод войск на Донбассе демонстрирует перезапуск процесса мирного урегулирования конфликта, - Владислав Волошин
 
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Украинские военные из состава операции Объединенных сил 26 июня начали первый этап разведения сил на линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской.

С вопросом относительно влияния развода сил на линии соприкосновения на ситуацию на Донбассе “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что то, что Украина инициировала и пошла на этот шаг безусловно и четко демонстрирует желание нашей страны к перезапуску процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе

«По поводу развода войск в районе Станицы Луганской. Первое: то, что Украина инициировала и пошла на этот шаг — безусловно и четко демонстрирует, что мы реально хотим перезапустить процесс мирного регулирования конфликта на Донбассе. И все мировое сообщество увидело, что именно Украина против эскалации боевых действий. Это действительно важный шаг для новой украинской власти.

Второе: то, что уже почти две недели на этом участке линии разграничения войск соблюдается режим «тишины» (прекращения огня). И это говорит о том, что достичь определенных договоренностей с Россией (именно она осуществляет влияние на «марионеток» из недореспублик на оккупированных территориях) все-таки можно. Но для этого мировое сообщество и международные организации, например ОБСЕ, которое следит за урегулированием конфликта в Украине, должны усилить давление на агрессора.

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И третье с 2016-года, когда изначально планировалось начать на этом участке разведение сил, наши военные готовы были это сделать и четко спланировали этот процесс. Конечно же для этого детально просчитали все варианты развития событий. И в случае невыполнения противником договоренностей мы могли легко и в считанные минуты вернутся на свои позиции. Мы отошли всего лишь на несколько сотен метров вглубь, и в состоянии успешно противодействовать врагу, если он захочет захватить плацдарм на нашем берегу.

И главное, никто ни сантиметра украинской земли не сдал, тут нет «зрады», есть лишь попытка сдвинуть «буксующий» процесс с мертвой точки», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
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