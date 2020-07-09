Нацполиция блокировала деятельность торговцев наркотиками и оружием

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Нацполиция блокировала деятельность торговцев наркотиками и оружием

Детективы следственного управления полиции Полтавской области совместно с региональным управлением стратегических расследований под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области блокировали преступную деятельность группы местных жителей, информирует enovosty.com/news.

Заместитель начальника полиции Полтавщины Артем Родыгин сообщил: «Двух фигурантов задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время сбыта наркотических средств. Полиция провела 12 санкционированных обысков по адресам проживания и в гаражных помещениях задержанных и их вероятных сообщников. Среди вещественных доказательств, обнаруженных в ходе следственных действий: оружие и станки для ее переработки, боеприпасы и запчасти, зип-пакеты с амфетамином и каннабисом. Изъятые предметы и наркотические средства направили на судебные экспертизы».

Детективы следственного управления области осуществляют досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307), незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263), а также незаконная переработка оружия, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 263-1). Решаются вопросы о сообщении фигурантам о подозрениях и избрании им меры предосторожности.

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