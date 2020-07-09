Контрразведка СБУ блокировала диверсию ФСБ РФ на Луганщине (ВИДЕО)

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Контрразведка СБУ блокировала диверсию ФСБ РФ на Луганщине

В районе проведения ООС контрразведчики СБУ с привлечением бойцов ЦСО «А» задержали агента ФСБ РФ, прибывшего с временно оккупированных территорий нашего государства для выполнения задания по совершению террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области, информирует enovosty.com/news.

«Гражданин Украины задержан «на горячем» при попытке изъятия средств для совершения диверсии. Контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО «Северодонецкое объединение Азот».

По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству. По предварительным данным экспертов, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.

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