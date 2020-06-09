Украина заняла первое место в Европе по объемам экспортируемой органической продукции

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Украина заняла первое место в Европе по объемам экспортируемой органической продукции, а украинский экспорт в ЕС увеличился на 27%

По итогам 2019 года Украина заняла 1 место в Европе и 2 место в мире (из 123 стран) по объемам экспортируемой органической продукции, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в обнародованном ежегодном отчете Европейской Комиссии «Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС: ключевые изменения в 2019 году», информирует enovosty.com/news.

«Растущий спрос европейских потребителей на украинскую органическую продукцию свидетельствует о ее высоком качестве и конкурентоспособности. Лидирующие позиции Украины в мировой торговле органической продукцией демонстрируют активное развитие этой отрасли, что является приоритетом в аграрной политике министерства», — прокомментировал заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

В течение 2019 года в ЕС ввезено 3,24 млн тонн органической агропродовольственной продукции, более 10% которой приходится на Украину. Украинский экспорт в ЕС увеличился на 27% — с 265 817 тонн в 2018 году до 337 856 тонн в 2019-м. В основном, в ЕС из Украины экспортируются зерновые (76,9%), пшеница (31,8%), масличные культуры (18,2%), соя (13%), фрукты (11%). Также Украина входит в группу крупнейших экспортеров жмыха, фруктовых соков и овощей, которые являются ключевыми экспортными продуктами.

В 2018 году Украина занимала четвертое место по объемам экспорта органической продукции в ЕС, уступая Китаю, Эквадору и Доминиканской Республике. Надо заметить, что Доминиканская Республика и Эквадор поставляют в ЕС исключительно тропическую продукцию, 90% экспорта которых составляют тропические фрукты, орехи и специи. В общем импортированная органическая продукция составляет около 2% общего импорта агропродовольственных товаров в ЕС.

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