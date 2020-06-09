Ученые выснили, что северный участок Великой китайской стены построен не для борьбы с армией Чингисхана

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые выснили, что северный участок Великой китайской стены построен не для борьбы с армией Чингисхана Ученые выснили, что северный участок Великой китайской стены построен не для борьбы с армией Чингисхана

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Ученые установили, для чего был построен северный участок Великой китайской стены

Во вторник израильский археолог заявил, что северный участок Великой китайской стены был построен не для того, чтобы блокировать вторжение армий, а для мониторинга передвижения населения. Об этом сообщает Science alert , информирует enovosty.com/news.

Когда исследователи впервые полностью нанесли на карту северную линию Великой стены протяженностью 740 километров (460 миль), их результаты поставили под сомнение прежние предположения. «До нашего исследования большинство людей думали, что целью стены было остановить армию Чингисхана», — сказал Гидеон Шелах-Лави из Иерусалимского Еврейского университета. Ученый предполагает, что люди, возможно, искали более теплые южные пастбища во время средневековых холодных периодов.

Строительство Великой китайской стены, которая в общей сложности простирается на тысячи километров, впервые началось в третьем веке до нашей эры и продолжалось веками. Северная Линия, также известная как «Стена Чингисхана», была построена между 11 и 13 веками

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Шелах-Лави и его команда израильских, монгольских и американских исследователей использовали беспилотники, спутниковые снимки высокого разрешения и традиционные археологические инструменты, чтобы нанести на карту стены и найти артефакты, которые помогли определить хронологию построения стены