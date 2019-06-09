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Ученые обнаружили до сих пор неизвестные виды крыс

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Исследователи нашли новые виды землеройковых крыс. Грызунов удалось увидеть на острове Лусон, принадлежащему Филиппинам.

Специалисты Музея естественной истории штата Юта под руководством Эрика Рикарта нашли два новых вида крыс. Обнаруженные землеройковые крысы живут на филиппинском острове Лусон, информирует enovosty.com/news.

В качестве приманки ученые использовали дождевых червей. До этого пробовали приманить новый вид крыс арахисовым маслом и сушенным кокосом, но попытки были тщетными. То, что любят большинство грызунов, этим пришлось не по вкусу.

Новые виды грызунов назвали в честь мест, где их нашли — Rhynchomys labo и Rhynchomys mingan. Первые живут на горе. Селятся на высоте 1250 – 1400 метров. У них коричневая шерстка и присутствует необычное строение мордочки. Также эти крысы отличаются довольно кротким хвостом. В длину вырастают приблизительно 17,5 сантиметров.

Крысы Rhynchomys mingan немного больше – вырастают в среднем до 18,65 сантиметров. У них более короткая шерсть и другое строение мордочки.

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Эрик Рикарт в своем докладе сообщил, что обнаруженные крысы любят прыгать на задних лапах и этим напоминают кенгуру. Чтобы добыть еду, они протаптывают в лесах небольшие тропки. Потом патрулируют возле них и ищут червей.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 51

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