СБУ продолжает разоблачать интернет-агитаторов

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СБУ продолжает системно разоблачать интернет-агитаторов

За последние три месяца киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили 21 интернет-агитатора, которые по заданию российских спецслужб пытались дестабилизировать ситуацию и создавали панические настроения в обществе, информирует enovosty.com/news.

В частности, такие агитаторы действовали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Жашкове, Чернигове и в населенных пунктах вблизи линии разграничения. Так, только за последнюю неделю сотрудники СБУ разоблачили трех интернет-агитаторов в Донецкой, Одесской области и в Чернигове.

Они регулярно размещали в соцсетях призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Также распространяли пропаганду террористических организаций «Л/ДНР» и выполняли другие задачи российских спецслужб.

Сейчас в отношении задержанных агитаторов зарегистрировано уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Всего за период действия карантинных мероприятий киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,7 тысячи сообществ с более чем миллионной аудиторией, разоблачили 393 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19.

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Информацию о выявленных 372 агитаторов СБУ направила в Национальную полицию. 173 человека привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП. Разоблачения и документирования противоправной деятельности проводилось киберспециалистами СБУ под процессуальным руководством органов прокуратуры