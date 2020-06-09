Киберполиция блокировала деятельность банды, которая продавала несуществующий товар

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Киберполиция блокировала деятельность банды, которая продавала несуществующий товар в социальной сети

Сотрудники киберполиции в Запорожской области совместно со следователями полиции области с привлечением сектора реагирования патрульной полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили группу лиц в продаже несуществующих товаров в социальной сети, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к такой деятельности причастны двое местных жителей, 1999 и 2000 годов рождения, и уроженец города Харьков, 1994 года рождения. Фигуранты в известной социальной сети создали страницу и размещали объявления о продаже одежды, которой в действительности не было. При общении с клиентами злоумышленники отмечали, что при покупке товара необходимо осуществить частичную или полную предоплату.

После получения оплаты объявление о продаже одежды удалялись, пострадавших блокировали и добавляли в «черный» список.

Правоохранители провели обыск. По результатам обыска были изъяты сим-карты, компьютерная техника, банковские карты и «черновые» записи. Изъятое будет направлено на экспертизу.

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