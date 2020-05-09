Карикатура дня: в Сети появилась политическая карикатура про Путина «Силиконовый диктатор»

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Карикатура художника Алексея Кустовского опубликована на странице издания Радио Свобода.

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Напомним, агрессия России против Украины длится уже дольше Второй мировой войны и привела к более чем 13 тысячам убитых и более 27 тысячам раненных в самом сердце Европы, информирует enovosty.com/news.

Агрессия России началась с аннексии украинского Крыма в 2014 году и оккупации части Луганской и Донецкой областей Украины.

В 2020 году на востоке Украины от обстрелов со стороны пророссийских сил продолжают погибать украинские воины. Только за минувшие сутки, 8 мая, незаконные вооруженные формирования вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо украинских военнослужащих получил ранения.

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