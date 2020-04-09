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В Украине успешно прошли испытания новой противокорабельной ракеты «Нептун» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине успешно прошли испытания новой противокорабельной ракеты «Нептун» (ВИДЕО)
 
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В Одесской области на военном полигоне прошли испытания крылатых ракет наземного базирования «Нептун».

Украинская новая противокорабельная ракета прошла первые испытания. Портал «Defense Express» опубликовал видео, демонстрирующее первый запуск новой противокорабельной ракеты «Нептун». Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

В Одесской области на военном полигоне прошли испытания крылатых ракет наземного базирования «Нептун». Во время проведения испытаний были проверены тактико-технические характеристики ракеты «Нептун», в частности, дальность и точность поражения военно-морских целей. Сообщается, что морские цели были поражены в указанном диапазоне.

Как сообщалось ранее, национальная оборонная промышленность Украины способна разрабатывать сложные образцы вооружения и военной техники в кратчайшие сроки для обеспечения Вооруженных сил Украины. Производство этих ракет будет осуществляться в Украине в замкнутом цикле. Система крылатых ракет «Нептун» разработана проектировщиками ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Разработка ракетной программы также является одним из приоритетов развития Вооруженных сил Украины и осуществляется при активном участии Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 177

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