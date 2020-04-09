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В Украине разработали программы поддержки малого бизнеса

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Кабмин и Нацбанк разработали две программы поддержки малого бизнеса

Кабинет министров Украины и Национальный банк разработали две программы по кредитной поддержке малого бизнеса на период карантина и презентовали их президенту Украины Владимиру Зеленскому, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в первую очередь планируется переформатировать государственную программу «5-7-9» для ее успешной реализации в карантинных условиях. Программу планируется значительно упростить и предоставить возможность бизнесу направлять средства на рефинансирование существующих кредитов.

Разработанные программы направлены на минимизацию уровня безработицы и создание необходимых условий для перезапуска экономики после окончания карантина. Денис Шмыгаль отметил, что также ведется работа над подготовкой программ для среднего бизнеса и новых предпринимателей


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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