В Украине разработали программы поддержки малого бизнеса
Кабмин и Нацбанк разработали две программы поддержки малого бизнеса
Кабинет министров Украины и Национальный банк разработали две программы по кредитной поддержке малого бизнеса на период карантина и презентовали их президенту Украины Владимиру Зеленскому, информирует enovosty.com/news.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в первую очередь планируется переформатировать государственную программу «5-7-9» для ее успешной реализации в карантинных условиях. Программу планируется значительно упростить и предоставить возможность бизнесу направлять средства на рефинансирование существующих кредитов.
Разработанные программы направлены на минимизацию уровня безработицы и создание необходимых условий для перезапуска экономики после окончания карантина. Денис Шмыгаль отметил, что также ведется работа над подготовкой программ для среднего бизнеса и новых предпринимателей