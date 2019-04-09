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В Киеве необходимо создать домашние зоны для велосипедистов, — Игорь Ляшенко

Главная » Последние новости » Новости общества » В Киеве необходимо создать домашние зоны для велосипедистов, - Игорь Ляшенко
 
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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в рамках обновления государственных строительных норм вводит обязательное планирование велосипедных дорожек при проектировании новых дорог или реконструкции старых. Согласно новым нормам велодорожки и полосы для велосипедистов необходимо будет обустраивать практически на всех типах дорог

С вопросом о практической возможности реализации запланированных норм и последующей эффективной эксплуатации построенных велодорожек “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Центра проектных исследований «Уровень жизни» Игорю Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Ляшенко сообщает, что данную тему важно разделить на две составляющие

«В Киеве и больших городах велодорожки и велосипед — это больше рекреация и развлечение. То есть дети и взрослые катаются для своего отдыха. Поэтому в Киеве необходимо сделать акцент на создании домашних зон для велосипедистов в парках, внутри жилых микрорайонов и т.д. Потому что в Киеве редко кто ездит на велосипеде на большое расстояние.

Другое дело, это маленькие города и сельская местность. Там велосипед является средством передвижения и не является роскошью, а люди ездят на велосипеде по делам и на работу. Поэтому акцент необходимо сделать именно на малые города и сельскую местность, где велосипед является просто необходимостью, а люди часто ездят по дорогам с большим автомобильным трафиком.

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В то же время в Киеве необходимо сделать акцент не на глобальном развитии велосипедной инфраструктуры, а на возможности локально путешествовать и кататься. В селах и малых городах необходимо сделать так, чтобы люди, ездящие на велосипедах, чувствовали себя в безопасности. Там велосипедные дорожки нужны в первую очередь.

С другой стороны, этот вопрос и с точки зрения финансирования и с точки зрения принятия решений лежит на местных органах власти. Поэтому государство в данном случае вряд ли сможет реализовать какую-то большую программу», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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