СБУ блокировала деятельность call-центра, который финансировался из страны-агрессора

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В Черкасской области СБУ блокировала деятельность call-центра, который финансировался из страны-агрессора

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность call-центра, который работал на запрещенную российскую поисковую систему «Яндекс», информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи «Яндекс Такси» в странах Средней Азии и Европы. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников.

Кроме этого во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами. В ходе обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра.

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Также обнаружена компьютерная техника с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским «Яндексом». Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации и деятельности call-центра. Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Смелянской местной прокуратуры.