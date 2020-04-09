Нацполиция разоблачила группу «черных» лесорубов (ВИДЕО)

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В Харьковской области Нацполиция разоблачила группу "черных" лесорубов

В ноябре 2019 года оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины получили информацию о группировке, которая занималась незаконной деятельностью, связанной с масштабной вырубкой леса на Харьковщине, информирует enovosty.com/news.

В состав группы входили более трех десятков человек — жители Харьковской, а также Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. Организатор нелегального бизнеса — житель Змиевского района Харьковской области. Злоумышленники наладили мощную сеть заготовки леса-кругляка твердых пород (дуб, ясень), его транспортировки с последующим сбытом. В результате вырезались масштабные участки, а затем государство ежедневно теряло по меньшей мере 100 000 гривен.

9 апреля 2020 года работники внутренней безопасности НПУ, ГБР и прокуратуры Харьковщины, при поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, провели почти 50 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов преступного сговора на территории нескольких областей Украины, на местах хранения готовой к сбыту древесины и по месту службы сотрудников харьковской полиции различных подразделений.

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Обнаружено и изъято большое количество леса-кругляка, переработанной древесины, оборудования, а также бензопилы, «черновая» документация, банковские карты, мобильные телефоны, наличные средства в отечественной и иностранной валюте.