COVID-19: как техника помогает людям справиться с пандемией (ФОТО)

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Роботы не только для промышленности: некоторые из них помогают населению справиться с растущей угрозой COVID-19.

Пациент взаимодействует с роботом, который помогает медицинским бригадам лечить людей, страдающих COVID-19, в больнице Circolo в Варезе, Италия, 1 апреля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Малазийская полиция с помощью беспилотника напоминает гражданам, чтобы они оставались дома, Куала-Лумпур, Малайзия, 24 марта 2020 года.

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Ipads прикрепили к роботам, которые заменяют выпускников на церемонии, Токио, Япония, 28 марта 2020 года.

Медицинский работник смотрит на экран, на котором показаны изображения, сделанные роботом, который помогает медицинским бригадам лечить пациентов, страдающих COVID-19, в больнице Circolo, в Варезе, Италия, 1 апреля 2020 года.

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Робот-гуманоид Prepper стоит у кассы в продуктовом магазине Edeka, чтобы объяснять посетителям защитные меры и содействовать солидарности друг с другом, в Линдларе, Германия, 31 марта 2020 года.

Дрон разбрызгивает дезинфицирующее средство на улицы во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Талькауано, Чили, 21 марта 2020 года.

Робот-официант в Шанхае, Китай, 19 марта 2020 года.

Робот, разработанный фирмой Asimov Robotics, держит поднос с масками для лица и дезинфицирующим средством, Кочи, Индия, 17 марта 2020 года.

Полицейский управляет беспилотником, распыляющим дезинфицирующее средство для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в Пеканбару, провинция Риау, Индонезия, 25 марта 2020 года.

Робот с дозатором для дезинфицирующего средства для рук объезжает торговый комплекс в Шанхае, Китай, 4 марта 2020 года.

Рабочие на гироскутерах управляют автоматическим распылителем, распыляющим дезинфицирующее средство в жилом комплексе в Ухане, эпицентре вспышки коронавируса, провинция Хубэй, Китай, 3 марта 2020 года.

Источник: Reuters