Чудеса милосердия: Как выглядят спасенные собаки, у которых почти не было шансов на жизнь (ФОТО)
Спасение одной собаки не изменит мир, но для этой собаки мир точно изменится.
Поэтому 26-летний Дэвид Фернандес пытается спасти собачьи жизни и превратить несчастных уличных собак в счастливых домашних питомцев, информирует enovosty.com/news.
В то время как большинство прохожих не решились бы прикоснуться к этим тощим, раненым или замученым до неузнаваемости животным, Фернандес помогает им и находит любящие семьи.
Вы будете поражены тем, как они выглядят после нескольких месяцев заботы, хорошей еды и купания.
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Фото Instagram Девида Фернандеса
По материалам: Життя