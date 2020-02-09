Чудеса милосердия: Как выглядят спасенные собаки, у которых почти не было шансов на жизнь (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Чудеса милосердия: Как выглядят спасенные собаки, у которых почти не было шансов на жизнь (ФОТО) Чудеса милосердия: Как выглядят спасенные собаки, у которых почти не было шансов на жизнь (ФОТО)

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Спасение одной собаки не изменит мир, но для этой собаки мир точно изменится.

Поэтому 26-летний Дэвид Фернандес пытается спасти собачьи жизни и превратить несчастных уличных собак в счастливых домашних питомцев, информирует enovosty.com/news.

В то время как большинство прохожих не решились бы прикоснуться к этим тощим, раненым или замученым до неузнаваемости животным, Фернандес помогает им и находит любящие семьи.

Вы будете поражены тем, как они выглядят после нескольких месяцев заботы, хорошей еды и купания.

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Фото Instagram Девида Фернандеса

По материалам: Життя