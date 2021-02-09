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Александр Палий: «Сегодня особого смысла в существовании прописки нет»

Главная » Последние новости » Новости общества » Александр Палий: "Сегодня особого смысла в существовании прописки нет"
 
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В Украине планируют отменить «прописку», а вместо нее будет внедряться е-реестр с адресами постоянного места жительства граждан.

С вопросом относительно эффективности отмены прописки «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что у нас и так практически прописки не существует

«То есть она сейчас имеет сугубо формальное значение. А выписывание или прописывание имеет смысл только тогда, когда люди продают жилье, а какие-то очередные чиновники за выписывание или прописывание получают какою-то денежку. Другого смысла у нее на сегодняшний день нет. Поэтому тут именно тот случай, когда уже половинная ликвидация прописки произошла и дальше особого смысла в ее существовании нет.

Мне кажется, что есть смысл в том, чтобы люди регистрировались. Другой вопрос, будут ли они регистрироваться, учитывая то, насколько небезопасным есть функционирование всех наших реестров. Поскольку ими торгуют, продают. Люди просто будут бояться регистрироваться и не захотят регистрировать себя. Поэтому мне кажется, что идея с регистрацией должна быть очень хорошо продумана, в том числе с электронной регистрацией. В частности, как простимулировать, чтобы действительно понимать, где какие люди живут, какие услуги нужны, например, медицинские или образовательные. Потому что у нас есть места, где формально живет очень мало людей, а реально живет значительно больше», — сообщает Александр Палий

Читайте: В Украине изменился порядок регистрации транспортных средств


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 263

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