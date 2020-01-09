В Нацполиции рассказали, как необходимо заботится о безопасности своего авто
В Нацполиции рассказали, какие меры безопасности необходимо соблюдать для обеспечения безопасности своего авто
В Национальной полиции Украины рассказали, как необходимо заботится о безопасности своего автомобиля, информирует enovosty.com/news.
В Нацполиции сообщают, что технологии не стоят на месте, а вместе с тем злоумышленники прибегают к все более «утонченным» путям похищения автомобилей.
В Нацполиции посоветовали соблюдать следующие меры безопасности:
выбирать автостоянки под охраной;
установить надежную сигнализацию;
не оставлять ценные вещи в салоне автомобиля;
пользоваться механическими блокираторами;
установить GPS-трекер.
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