В Нацполиции рассказали, как необходимо заботится о безопасности своего авто

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В Нацполиции рассказали, какие меры безопасности необходимо соблюдать для обеспечения безопасности своего авто

В Национальной полиции Украины рассказали, как необходимо заботится о безопасности своего автомобиля, информирует enovosty.com/news.

В Нацполиции сообщают, что технологии не стоят на месте, а вместе с тем злоумышленники прибегают к все более «утонченным» путям похищения автомобилей.

В Нацполиции посоветовали соблюдать следующие меры безопасности:

выбирать автостоянки под охраной;

установить надежную сигнализацию;

не оставлять ценные вещи в салоне автомобиля;

пользоваться механическими блокираторами;

установить GPS-трекер.

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