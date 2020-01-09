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В Иране обнаружены доказательства попадания ракеты 9М331 в украинский пассажирский самолет

Главная » Последние новости » Новости общества » В Иране обнаружены доказательства попадания ракеты 9М331 в украинский пассажирский самолет
 
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Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился после попадания в него ракеты ЗРК «Toр-M1» над Парандом

Согласно последней информации, украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился после попадания в него ракеты российского производства ЗРК «Toр-M1» над Парандом. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Эксперты OSINT, которые каталогизировали и наносили на карту найденные обломки украинского пассажирского самолета, утверждают, что на некоторых обломках самолета Boeing 737-800 имеются признаки ракетного удара.

Кроме того, в иранских социальных сетях были опубликованы кадры с подозрительными обломками, которые были обнаружены на месте крушения пассажирского самолета. Подозрительные обломки, по-видимому, являются частями ракеты земля-воздух 9М331, которая используется в российской системе ЗРК «Toр-M1» и оснащена полуавтоматической системой наведения (SACLOS). Эта система в настоящее время находится на вооружении иранских военных, которые базируются на военной базе вблизи места крушения.

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Кроме того, многочисленные любительские видео, запечатлевшие последние моменты украинского пассажирского самолета, также свидетельствуют в пользу версии о ракетном нападении. На любительском видео, снятом иранским информагентством видна вспышка в темном небе, а затем — более яркая вспышка, когда самолет рухнул на землю.

Ранее сообщалось, что редактор Bild нашел доказательства ракетной атаки. Политический редактор Bild (Германия) Юлиан Репке считает, что наиболее вероятной причиной крушения украинского Boeing 737-800 МАУ в Тегеране является попадание в него ракетой


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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