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ТОП-10 признаков, что мужчина будет вам изменять

Главная » Последние новости » Новости общества » ТОП-10 признаков, что мужчина будет вам изменять
 
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Эксперты назвали основные признаки, которые свидетельствуют, что ваш мужчина будет иметь отношения на стороне.

Если Вы заметили, что ваш будущий избранник не уважительно и грубо говорит со своей матерью, информирует enovosty.com/news.

Если ваш парень страдает чрезмерной эгоистичностью, то лучше сразу от него бегите. Для него вы просто очередной трофей.

Если мужчина не уверен в своем браке и спутнице, это становится также поводом завести отношения на стороне.

У мужчин с возрастом очень занижается самооценка. Причиной этому возрастные изменения — появляется лысина, округляется живот. Вот тогда они начинают вести игру — получить успех у женщин. В это время их совсем не интересует супруга. Им главное, снова подтвердить собственную самостоятельность.

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Если вы заметили, что ваш партнер увлекается алкоголем или употребляет наркотики, эти факторы должны вас настораживать. Это указывает на то, что партнер не имеет способности к самоограничению.

Ваша вторая половинка начала к вам придираться по каждому пустяку, унижать и критиковать вас в присутствие других людей — эта ловкая манипуляция, которая отвлекает внимание от лжи в отношениях. Также мужчины начинают больше внимание уделять своему внешнему виду.

Мужчина часто флиртует с другими женщинами и делает это открыто, не имея страха быть пойманным.

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Некоторые мужчины страдают избирательной «амнезией» в фактах. Он помнит о своих походах на рыбалку, охоту, а вот обещания просто стираются с его памяти. Все это направлено на то, чтобы партнерша запуталась.

Если вы заметили, что в вашем присутствие молодой человек не отвечает на звонки, сбрасывает их или идет разговаривать в соседнюю комнату, это должно вас насторожить. Так само, как и установка паролей на ноутбуке или смартфоне.

На измену может указывать и изменения качества секса. Он становится все больше похож на бесчувственное совокупление. Тем более следует насторожиться, если такие изменения с его стороны отрицаются словесно.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 115

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