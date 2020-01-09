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Синоптики прогнозируют Украине мокрый снег и дожди на ближайшие дни

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики прогнозируют Украине мокрый снег и дожди на ближайшие дни
 
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В ближайшие сутки во многих украинских регионах синоптики прогнозируют мокрый снег и дождливую погоду. Поменяется погода к 13 января – осадки прекратятся.

Укргидрометцентр составил свежий прогноз. Метеорологи рассказали, что 10, 11 и 12 января в Украине местами пройдет мокрый снег и дождь. На Щедрый вечер, 13 января, уже прогнозируется сухая погода, информирует enovosty.com/news.

Сегодня, 9 января, ожидается облачная погода. На западе, севере и центре возможен мокрый снег и дождь. Ночью в западных регионах местами будет гололед. Сегодня ветер будет, в основном, юго-западным (5 – 10 м/с). Днем воздух прогреется максимально до +3.

10 и 11 января будет облачно с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь, а также мокрый снег. На дорогах в эти дни местами гололед. Автодороги не будут скользкими лишь на юге и в центре страны. В пятницу и субботу столбики термометров поднимутся максимально до +5.

Осадки прекратятся 13 января. 12 января мокрый снег и дождь вероятны на востоке и севере Украины. Ночью ожидается -4…-2 градуса, а днем — +1…+7 градусов.

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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