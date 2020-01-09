ФСБ ведет гибридную войну в соцсетях
СБУ собрала исчерпывающую доказательную базу, которая доказывает причастность спецслужб РФ к деятельности антиукраинских групп в соцсетях
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность кремлевского провокатора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.
Одному из активных кремлевских провокаторов гражданину РФ Сергею Жуку следователи СБУ объявили о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности Украины. По заданию российских спецслужб Жук создал и администрировал ряд псевдорадикальних и псевдонационалистических сообществ в популярных соцсетях и мессенджерах. В частности, он администрировал такие группы как «Украинская национал — патриоты», «Верховная Рада 9-го созыва», «Правда о АТО и о майдане», где размещал провокационные и манипулятивные материалы.
Сейчас СБУ собрала исчерпывающую доказательную базу, которая доказывает причастность спецслужб РФ к деятельности этих сообществ. Кроме того, после обращения Службы в администрацию нескольких соцсетей деятельность этих антиукраинских групп была прекращена.