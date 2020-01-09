Александр Мусиенко рассказал о возможности крушения самолета МАУ из-за внешнего вмешательства

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В США допускают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ

С вопросом относительно возможности крушения украинского самолета МАУ в результате внешнего вмешательства «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к руководителю Центра военно-правовых исследований Александру Мусиенко, информирует enovosty.com/news.

Александр Мусиенко сообщает, что сейчас СНБО озвучены версии о том, что украинский самолет потерпел катастрофу в результате внешнего вмешательства.

«Речь идет либо о ракете. Кстати, вероятно, не только о русской, но и о ракете производства других стран. Также речь идет о том, что это могло быть столкновение с беспилотным разведывательным или ударным летательным аппаратом. Это мог быть теракт. Не исключаются также версии о катастрофе по техническим причинам, но их меньше.

И мне кажется, что, учитывая совокупность факторов, а именно то, что в те дни в Иране, как мы знаем, была неспокойная военно-политическая обстановка и Иран осуществлял военные ракетные атаки на американскую военно-воздушную базу, расположенную в Ираке. И как они сообщали, атаки осуществлялись за нескольких часов до вылета украинской рейса. Кроме того, очевидно, Иран держал в состоянии постоянной боевой готовности свои системы противовоздушной обороны.

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И, конечно, вся эта совокупность факторов и то, что сразу представители иранских властей начали выдвигать едва ли не единственную версию о том, что украинский самолет потерпел крушение из-за проблем с двигателями, навеяло определенные сомнения.

И поэтому я думаю, что украинские эксперты, которые, в частности, работают и анализируют информацию в аналитическом центре при СНБО и в оперативном штабе, который был создан во исполнение поручения президента, сейчас изучают различные версии из имеющихся источников. И они выдвинули версии о том, что самолет мог потерпеть катастрофу и в результате попадания в него ракеты. И мне кажется, что эти версии должны быть очень тщательно изучены. Потому что пока на сегодняшний день они выглядят такими, что действительно могли иметь место», — сообщает Александр Мусиенко