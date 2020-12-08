Владимир Воля: «Украина может стать членом НАТО до 2030 года»

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Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова считает, что Украина может вступить в НАТО до 2030 года

С вопросом относительно реальности вступления Украины в НАТО до 2030 года “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что гипотетически исключить такой сценарий нельзя, потому что до 2030 года еще десять лет

«И за это десятилетие могут существенным образом измениться геополитические обстоятельства. В том числе существуют варианты, что эти изменения будут благоприятными для того, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. Вместе с тем, это пока лишь один из гипотетических сценариев, который на данный момент пока оценивается с низкой вероятностью, то есть с вероятностью менее 50%.

В то же время говорить о каких-то надежных прогнозах и сценариях можно будет только лишь после того, как Украина получит План действий по получению членства в НАТО. Пока этого плана действий нет, говорить о том, что для Украины открывается перспектива вступления в НАТО преждевременно», — сообщает Владимир Воля

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