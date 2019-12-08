Синоптики озвучили прогноз погоды на начало следующей недели

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Начало следующий рабочей недели ознаменуется сухой и довольно комфортной погодой. Синоптики прогнозируют осадки лишь в Карпатах.

Специалисты Укргидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие три дня, информирует enovosty.com/news.

Согласно синоптическому прогнозу, с 9 по 11 декабря в Украине ожидается сухая и прохладная погода. Осадков с понедельника по среду не предвидится. Дождь и мокрый снег возможны только в регионе Карпат.

Ветер будет переменным, его скорость составит 3 – 10 м/с. Ночью столбики термометров будут опускаться от -3 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +2…+8 градусов.

На Киевщине в понедельник будет сухо. Днем воздух максимально прогреется до +4…+7 градусов. Ночью же на термометрах будет 0…+2 градуса.

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Добавим, что с сегодняшнего дня В Украине наблюдается небольшое потепление. 8 декабря в большинстве регионов дневная температура воздуха будет плюсовой (+2…+6 градусов), в западных областях возможен мокрый снег. Сегодня ночью в Украине синоптики прогнозируют до -6 градусов.