СБУ блокировала попытку вывоза с Украины товаров военного назначения

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СБУ блокировала очередную попытку вывоза с Украины товаров военного назначения

Контрразведчики СБ Украины задокументировали и блокировали противоправную деятельность должностных лиц одного из отечественных субъектов хозяйствования, которые в нарушение действующего законодательства в сфере государственного экспортного контроля предприняли попытку незаконного экспорта товаров военного назначения, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ», которые относятся к системе разведки целей, их показа, наблюдению и сопровождению цели.

Для сокрытия военного назначения перемещаемых товаров служащие субъекта внешнеэкономической деятельности предоставили в таможенные органы Украины документальные материалы, в которых указаны ложные сведения о действительных наименованиях товара и его целевом использовании.

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Задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы, в соответствии со статьями 214 и 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, будут переданы в орган предварительного расследования с целью принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.